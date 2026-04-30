Durazo impulsa obras clave en Santa Cruz y avanza ley migrante

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó apoyos y anunció carretera, mientras Azalia Guevara destacó nueva legislación en favor de migrantes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/04/2026 05:53 PM.
En Sonora y editada el 30/04/2026 06:02 PM.