Durazo impulsa obras clave en Santa Cruz y avanza ley migrante

El municipio de Santa Cruz vivió una jornada histórica tras la visita de trabajo del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado por la Diputada Azalia Guevara, donde se realizaron anuncios y entregas que dan respuesta a demandas ciudadanas de décadas.
Entre las noticias más destacadas, compartió la diputada Azalia Guevara, el Ejecutivo Estatal entregó una ambulancia de urgencias con equipamiento avanzado, con lo que termina así con una carencia de más de 20 años en servicios de salud pre-hospitalaria para el municipio; asimismo, hizo entrega de un nuevo camión recolector de basura para optimizar los servicios públicos locales y paneles solares.
Respecto a la justicia social a la exigencia histórica en infraestructura sobre la carretera a Santa Cruz, Azalia Guevara indicó que uno de los momentos más emotivos de la gira fue el compromiso formal para el inicio de la construcción de la carretera, al precisar que ha sido uno de los temas principales en los que ha mantenido firme su gestión de esta obra desde la legislatura anterior, por lo que celebró que el proyecto ya no sea solo una promesa.
Lo importante es que ya se inicia y que se trabajará con prioridad en las zonas hídricas para evitar que el pueblo quede incomunicado durante la temporada de lluvias, explicó Azalia Guevara, al precisar que la obra se planea realizar en tres etapas y coordinar esfuerzos entre el Gobierno Federal (SICT) y el Estatal (SIDUR) para asegurar su viabilidad técnica y presupuestal.
La diputada destacó la colaboración de organismos internacionales como ACNUR, ONU y OIM, así como del Colegio de Sonora (COLSON), cuyas opiniones técnicas fueron fundamentales para construir una ley robusta que será presentada ante el pleno para su entrada en vigor definitiva.
Esa es la atención que da el Gobernador del Estado y ya con esta ley pues se refuerza todo lo que se ha manejado dentro de esa oficina, muy agradecida con el Gobernador, con Bernardeth Ruiz, el Secretario de Gobierno, nos han apoyado en todo a las diferentes asociaciones que se involucraron, indicó.