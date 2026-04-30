Senado cierra periodo con 27 reformas constitucionales aprobadas

“En el Senado de la República concluimos este periodo ordinario con una actividad legislativa de resultados, pues avanzamos con la aprobación de un total de 27 reformas constitucionales, 21 nuevas leyes y 99 reformas a leyes existentes en lo que va de la LXVI Legislatura”, declaró la senadora Lorenia Valles.
Lo anterior tras la ceremonia de clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, donde Valles Sampedro reconoció el compromiso de las y los legisladores de la Cuarta Transformación con el bienestar de las familias, el fortalecimiento de la economía y la democracia.
Uno de los principales avances legislativos fue el reconocimiento constitucional de los derechos sociales, los cuales hoy son efectivos a través de los programas de bienestar que favorecen a más de 32 millones de hogares, entre ellos, las pensiones para personas mayores y personas con discapacidad, las becas para estudiantes de todos los niveles educativos, los apoyos económicos para productores del campo y pescadores, así como el programa de capacitación laboral Jóvenes Construyendo el Futuro, manifestó.
También estoy impulsando varias iniciativas en favor de los derechos de las infancias y las adolescencias y el interés superior de la niñez, como la relacionada con la promoción de la salud mental en las escuelas públicas del nivel básico y medio superior. Además de dos iniciativas, una constitucional y una legal, para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital y promover el uso saludable de las redes sociales, concluyó.