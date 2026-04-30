Senado cierra periodo con 27 reformas constitucionales aprobadas

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La senadora Lorenia Valles destacó avances legislativos en derechos sociales, economía y bienestar durante la LXVI Legislatura

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/04/2026 12:33 PM.
En Sonora y editada el 30/04/2026 12:36 PM.