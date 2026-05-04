Durazo inaugura complejo para familiares de pacientes y estudiantes

Con la firme convicción de impulsar el bienestar social y apoyar a las familias más vulnerables, en cumplimiento a un compromiso de campaña, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó sobre la conclusión de una moderna instalación que permitirá ampliar la recepción y atención de familiares de pacientes foráneos que acuden a los diferentes hospitales del sistema de salud pública de Sonora, así como brindar alojamiento a estudiantes universitarios de otras regiones del estado.
El mandatario estatal destacó que esta obra representa una inversión de 55 millones de pesos y responde a una necesidad histórica de contar con un espacio digno, funcional y seguro para quienes llegan a la capital del estado en busca de atención médica o para continuar con sus estudios.
Hemos abierto un área adicional contigua al aeropuerto de la ciudad, vamos a tener servicio de administración, de alimentación y servicio de transporte para llevar a los familiares a alguno de los hospitales en los que se estén atendiendo y a los estudiantes con diversas rutas, exclusivamente, para llevarlos a la Universidad de Sonora a la UTH, a la UES, a cualquiera de las instituciones educativas en las que participen, detalló.
Además, contará con servicios de alimentación y transporte, con camiones propios que facilitarán el traslado tanto de los familiares hacia los hospitales como de los estudiantes hacia sus respectivas instituciones educativas mediante diversas rutas.
Por su parte, José Luis Alomía, secretario de Salud detalló que, en el caso de la Casa del Estudiante, los jóvenes que permanecerán internados durante el semestre, tendrán acceso a ocho espacios completamente equipados, baños, zona de comedor, área para estudio con wifi, ludoteca y áreas de convivencia para familiares.
Precisó que las inscripciones iniciarán en julio para el ciclo escolar 2026-2027, mientras que el ingreso de los estudiantes está programado para el próximo 5 de agosto.
Asimismo, resaltó que el complejo cuenta con instalaciones de primer nivel, incluyendo un sistema contra incendios avalado por Protección Civil, lo que garantiza seguridad y condiciones óptimas para sus usuarios.