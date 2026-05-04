Durazo inaugura complejo para familiares de pacientes y estudiantes

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció una inversión de 55 millones de pesos en instalaciones ubicadas en Hermosillo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/05/2026 12:38 PM.
En Sonora y editada el 04/05/2026 12:55 PM.