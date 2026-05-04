Respalda Lorenia Valles nueva dirigencia nacional de Morena

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La senadora Lorenia Valles Sampedro destacó la elección de Ariadna Montiel Reyes como clave rumbo a 2027

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/05/2026 01:25 PM.
En Sonora y editada el 04/05/2026 01:30 PM.