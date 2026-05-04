Respalda Lorenia Valles nueva dirigencia nacional de Morena

En el marco del 8° Congreso Nacional Extraordinario de Morena, la senadora Lorenia Valles expresó que la elección de Ariadna Montiel Reyes como presidenta nacional representa una oportunidad para el fortalecimiento de la estructura nacional y de las entidades federativas con miras a los procesos electorales de 2027.
Conozco a la presidenta Ariadna Montiel desde la juventud. Es una mujer que prioriza el trabajo en territorio; por ello, ha dado buenos resultados en todas sus responsabilidades, incluyendo las que realizó como titular de la Secretaría de Bienestar federal en dos administraciones. Estoy segura de que hará un gran papel al frente de nuestro partido movimiento, de la mano del gobernador Alfonso Durazo como presidente del Consejo Nacional, y de Citlalli Hernández Mora como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, aseguró.
Valles Sampedro mencionó que, a casi 12 años de haberse fundado como partido, morena sigue creciendo como un movimiento que traduce la voluntad popular y las demandas sociales en leyes más justas y acciones de gobierno en favor de los derechos del pueblo.
También reconoció que “con el trabajo territorial liderado por Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán, se lograron más de 70 mil comités seccionales y 12 millones de personas afiliadas, trabajo que habrá de continuar la presidenta Ariadna Montiel”.
La fuerza del movimiento de regeneración nacional está en el respaldo y el cariño de la gente. Además del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyos gobiernos han priorizado el bienestar social, finalizó.