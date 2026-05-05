Impulsan turismo en San Carlos con inversión millonaria

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró un desarrollo inmobiliario que fortalece la oferta turística en San Carlos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/05/2026 10:39 AM.
En Sonora y editada el 05/05/2026 10:53 AM.