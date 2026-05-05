Impulsan turismo en San Carlos con inversión millonaria

Con el objetivo de potenciar el turismo a través de obras de infraestructura que amplían la oferta de hospedaje y generan una mayor derrama económica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha consolidado a San Carlos como el destino de playa clave para visitantes locales y extranjeros, con la inauguración del proyecto inmobiliario Costessa High Sea Living.
El mandatario estatal, durante el corte de listón de la torre de condominios Costessa High Sea Living en San Carlos, que tuvo una inversión de mil 050 millones de pesos, señaló que, mediante la promoción y atracción de inversiones, se ha posicionado a Guaymas como el polo de desarrollo turístico de la entidad. Abundó que este proyecto incrementará el flujo turístico con un impacto económico positivo y expandirá las opciones de alojamiento en la zona.
Creo que invertir, tomar la decisión de invertir en este momento es muy fácil. Porque son ya evidentes, es evidente la conjugación de una serie de factores que están multiplicando exponencialmente el potencial de San Carlos, indicó.
La torre de Costessa High Sea Living está conformada por 165 condominios, distribuidos en unidades de dos y tres recámaras, así como penthouses. En su construcción se generaron mil 250 empleos directos y 700 indirectos, y cuenta en su primera etapa con 20 pisos y un avance comercial del 95 por ciento.
Este proyecto inmobiliario es impulsado por empresas sonorenses, mismo que atraerá mayores empleos y el desarrollo turístico en la región.
El gobernador Durazo Montaño destacó la necesidad de impulsar un Plan de Desarrollo específico para San Carlos, con el objetivo de facilitar el arribo de inversiones y desarrollos que impulsen el potencial turístico y económico de la región.
Estuvieron presentes en la inauguración del desarrollo residencial Norberto Larrinaga Buelna, y Ramón Ernesto Preciado Almada, socios fundadores de Costessa; Karla Córdova González, presidenta municipal de Guaymas; Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo en Sonora y Heriberto Aguilar Castillo, senador de la República por Sonora.