Otorgan mil becas a médicos para fortalecer servicios de salud en Sonora

Con el compromiso de fortalecer la calidad de los servicios de salud en la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la asignación de mil becas totalmente gratuitas dirigidas a médicos que laboran en instituciones públicas y que deseen acceder al programa de capacitación para eficientar la atención a la población.
El mandatario estatal mencionó que este curso fue diseñado específicamente para profesionales de la salud que se desempeñan en centros de atención pública, en coordinación con el Tecnológico de Monterrey, campus Hermosillo, institución reconocida a nivel nacional por la calidad de sus programas académicos y BBVA Bancomer.
Explicó que el programa se financia principalmente a través de un donativo de 10 millones de pesos otorgado por BBVA al Gobierno de Sonora, con el objetivo de respaldar esta estrategia de formación. A ello se suma la aportación en especie del Tecnológico de Monterrey, equivalente a 20 millones de pesos, lo que permite cubrir el costo total del curso, estimado en alrededor de 30 mil pesos por participante.
BBVA Bancomer aporta 10 millones de pesos y el Tecnológico de Monterrey aporta 20 millones de pesos. Un curso de esta naturaleza en el mercado tiene un valor de 30 mil pesos aproximadamente, obviamente será gratuito porque la idea es capacitarlos en mejores formas de atención a los usuarios de los servicios públicos de salud, detalló el gobernador Durazo.
El curso contempla 18 programas académicos impartidos por la Escuela de Medicina de TecSalud, que en conjunto suman 800 horas de formación. Será desarrollado por 65 expertos del Tecnológico de Monterrey y tendrá una duración de 40 horas, en modalidad virtual y presencial, facilitando el acceso a las y los profesionales de la salud en todo el estado.
Con esta estrategia, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de fortalecer el sistema de salud mediante la profesionalización continua del personal médico, en beneficio directo de las y los sonorenses.