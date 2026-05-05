Prevén lluvias y fuertes vientos en el norte de Sonora

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora, informa que se mantiene este martes el pronóstico de lluvias ligeras, sobre todo en el norte de la entidad.
Un sistema de baja presión, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, estará generando condiciones variables en el estado, con cielos parcialmente nublados y probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en las regiones norte y noreste.
De acuerdo con el pronóstico, también se esperan rachas de viento de moderadas a fuertes, que podrían superar los 70 kilómetros por hora, afectando municipios del norte, noreste y este de la entidad.
En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente frío a fresco durante la noche y madrugada, especialmente en zonas serranas. Para la tarde, el ambiente será de cálido a caluroso en la mayor parte del estado.
Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura y las condiciones de viento, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Ante cualquier situación de emergencia, se exhorta a la ciudadanía a comunicarse de inmediato al número 9-1-1 para recibir atención oportuna.