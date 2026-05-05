Prevén lluvias y fuertes vientos en el norte de Sonora

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La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por rachas que podrían superar los 70 km/h en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/05/2026 10:19 AM.
En Sonora y editada el 05/05/2026 10:32 AM.