Aprueba comisión lista de aspirantes a presidir la CEDH Sonora

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó el acuerdo que contiene la propuesta de las candidatas y los candidatos idóneos para ocupar el cargo de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para el periodo 2026-2030, para presentarse ante el Pleno del Congreso de Sonora.
El diputado René Edmundo García Rojo (PT), presidente de la comisión, sometió a consideración el documento derivado de, la deliberación y evaluación realizada por esta comisión a las y los aspirantes del cargo en mención.
El listado de aspirantes que se someterá a votación del pleno, dijo, es el siguiente:
1.- Teodoro Cervando Flores Castelo, 2.- Sandra Luz Bernal Salido,3.- Iván Eduardo Andrade Rembau, 4.-Jeanette Arrizón Marina, 5.-Liza Adriana Auyón Domínguez, 6.- Emma Guadalupe Millán Castro.
A la reunión asistieron las diputadas Rosángela Amairany Peña Escalante (PES), María Alicia Gaytán Sánchez (Morena), Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) y Claudia Zulema Bours Corral (PVEM) y los diputados Julio César Navarro Contreras (Morena) y Emeterio Ochoa Bazúa (PRI).
El documento será enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp) para que sea incluido en el orden del día de una próxima sesión plenaria.