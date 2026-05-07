Aprueba comisión lista de aspirantes a presidir la CEDH Sonora

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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos avaló a seis perfiles que serán sometidos a votación del Pleno del Congreso para ocupar la presidencia de la CEDH en el periodo 2026-2030

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/05/2026 11:55 AM.
En Sonora y editada el 07/05/2026 12:00 PM.