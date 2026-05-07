Entrega Durazo más de 4 mil becas a estudiantes de primaria en Sonora

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El gobernador Alfonso Durazo encabezó la entrega de apoyos del programa Sonora de Oportunidades en Hermosillo, con una inversión superior a los 9 millones de pesos para alumnado de nivel básico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/05/2026 11:20 AM.
En Sonora y editada el 07/05/2026 11:32 AM.