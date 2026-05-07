Entrega Durazo más de 4 mil becas a estudiantes de primaria en Sonora

Estudiantes de nivel primaria en Hermosillo recibieron una beca del programa Sonora de Oportunidades por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en cumplimiento a su compromiso con las y los estudiantes de nivel básico para que la educación llegue a todas y todos como un motor de cambio e igualador de las oportunidades sociales.
Ante miles de alumnos de primarias públicas de la entidad, en la Arena Sonora, el mandatario estatal entregó 4 mil 158 becas, que se traducen en un recurso de 9 millones 147 mil 600 pesos. En su mensaje, durante el acto protocolario, recordó a las y los estudiantes que este apoyo representa un impulso a su futuro y sienta las bases para que continúen en su formación académica hasta nivel superior.
Gracias a este respaldo puedo yo cumplir con uno de mis principales compromisos de campaña que fue convertir a la educación en el eje de mi gobierno, y si por algo quiero que me recuerden es por haber sido el gobernador de la educación, indicó.
La alumna Ana Victoria Campillo Castro agradeció al gobernador Alfonso Durazo Montaño por el respaldo al programa Sonora de Oportunidades, ya que este impulso económico la motiva a seguir esforzándose en sus estudios.
Esta beca me va a ayudar, me va a motivar a seguir estudiando y a tener buenas calificaciones, dijo.
Muy importante, ya que proporciona el apoyo necesario para continuar con los estudios, y así como seguir en la compra de materiales, principalmente para estudiar, señaló.
Estuvieron presentes: Alejandra López Noriega, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Lorenia Valles Sampedro, senadora de la República por Sonora; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Rebeca Valenzuela Álvarez, directora general del Instituto Sonorense de la Juventud; Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social; y Abraham Sierra, director del Instituto de Becas y Crédito Educativo.