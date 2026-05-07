Participan más de 65 mil sonorenses en el Primer Simulacro Nacional 2026

Con una amplia participación ciudadana y un saldo positivo, el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se sumó ayer al Primer Simulacro Nacional 2026, ejercicio coordinado a nivel federal para fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.
El simulacro se realizó en punto de las 10:00 horas del miércoles, de manera simultánea en todo el país, como parte de una estrategia encabezada por autoridades de Protección Civil para evaluar protocolos de actuación ante desastres.
Daniel Abraham Gámez Martínez, titular de Protección Civil Estatal, expuso que en el Palacio Estatal de Gobierno, en Hermosillo, se contó con 168 personas evacuadas en un tiempo de 2 minutos 20 segundos, bajo la hipótesis de un sismo en el Golfo de California de magnitud 7.6.
En los 72 municipios del estado, se inscribieron al simulacro mil 520 inmuebles en instituciones públicas, escuelas y empresas; se llevaron a cabo evacuaciones ordenadas y la activación de brigadas internas, destacando la participación responsable de la ciudadanía, con poco más de 65 mil personas que tomaron parte en el simulacro.
Aunque la hipótesis principal a nivel nacional fue un sismo de gran magnitud, en Sonora, por sus condiciones geográficas, los ejercicios se adaptaron a riesgos locales, permitiendo evaluar tiempos de respuesta, rutas de evacuación y coordinación entre autoridades y población.
Autoridades estatales y municipales reportaron que el simulacro se desarrolló sin incidentes, cumpliendo con los objetivos planteados y dejando resultados favorables en materia de organización, comunicación y reacción ante emergencias.