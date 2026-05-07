Participan más de 65 mil sonorenses en el Primer Simulacro Nacional 2026

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La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó saldo positivo tras el ejercicio preventivo realizado en los 72 municipios de Sonora con la participación de mil 520 inmuebles

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/05/2026 11:38 AM.
En Sonora y editada el 07/05/2026 11:45 AM.