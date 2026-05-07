Supera Sonora Atiende las 150 mil acciones en apoyo a familias

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El programa impulsado por el Gobierno de Sonora ha llevado servicios médicos, trámites y apoyos sociales directamente a colonias y comunidades mediante más de 107 jornadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/05/2026 11:49 AM.
En Sonora y editada el 07/05/2026 11:52 AM.