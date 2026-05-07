Supera Sonora Atiende las 150 mil acciones en apoyo a familias

Con un gobierno cercano y en territorio, el gobernador Alfonso Durazo continúa llevando soluciones reales directamente a las colonias a través del programa Sonora Atiende, una estrategia social que ya supera las 150 mil acciones y servicios brindados cara a cara a las familias sonorenses, acercando trámites, atención médica y apoyos sin que las personas tengan que gastar tiempo ni dinero en traslados.
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que Sonora Atiende se ha convertido en uno de los programas más sensibles y cercanos de la administración estatal, especialmente en Hermosillo y sus comunidades, donde miles de personas ahora pueden resolver pendientes y acceder a servicios sin perder un día de trabajo o tener que trasladarse a oficinas gubernamentales.
Sabemos lo difícil que muchas veces es para las familias tener que tomar el camión, gastar dinero o faltar al trabajo solamente para hacer un trámite. Por eso estamos aquí, trayendo los servicios directamente a las colonias, porque así nos lo ha pedido nuestro gobernador Alfonso Durazo: un gobierno cercano, que salga a territorio y atienda de frente las causas de la gente. Hoy llevamos más de 150 mil servicios brindados personalmente a las y los sonorenses, expresó.
Con este modelo de atención directa, el Gobierno de Sonora fortalece una administración más humana y social, donde las soluciones llegan hasta las colonias y las familias reciben atención sin intermediarios y con sentido de justicia social.