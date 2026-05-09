Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum llevan agua permanente a comunidades seris primera vez

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguraron el Acueducto Seri-Comca’ac en Sonora, una obra con inversión de más de 208 millones de pesos que garantizará por primera vez agua potable suficiente y de calidad para más de mil habitantes de las comunidades de Punta Chueca y Desemboque.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/05/2026 09:14 AM.
En Sonora y editada el 09/05/2026 09:22 AM.