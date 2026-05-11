Unison y STAUS intensifican negociaciones previo al vencimiento de prórroga

En un ambiente de tensa calma y con el regreso a las actividades académicas presenciales desde el pasado viernes, la Universidad de Sonora (Unison) y el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS) han intensificado las mesas de trabajo para resolver la revisión salarial y contractual de este año.
Tras la entrega de las instalaciones universitarias, la comunidad estudiantil se ha reintegrado a las aulas; sin embargo, el conflicto laboral permanece latente. El sindicato otorgó una prórroga hasta el próximo 14 de mayo, lo que ha obligado a ambas partes a mantener un intercambio constante de propuestas por escrito para evitar un nuevo cierre.
En torno a avances en las Subcomisiones Mixtas, la administración universitaria destacó que durante los días 7 y 8 de mayo se lograron “avances importantes y acuerdos preliminares” a través de un esquema de trabajo especializado. Según el comunicado oficial, este método ha permitido un análisis más ágil de los puntos críticos del contrato colectivo.
Para esta semana decisiva, la Universidad ha propuesto un calendario intensivo de reuniones, con sesión de la Subcomisión de Asuntos Generales este lunes 11 de mayo para discutir incrementos salariales y presuntas violaciones al contrato, el martes 12 de mayo el seguimiento a casos individuales y asuntos particulares pendientes y el miércoles 13 de mayo la reunión de la Comisión Mixta General de Asuntos Académicos para abordar la indeterminación de personal, convocatorias y antigüedad.
A pesar de la normalización de las clases, el cuerpo docente y la administración se mantienen a la expectativa de los resultados de estas mesas técnicas. La Unison ha reiterado su disposición al diálogo responsable, al enfatizar que el objetivo es alcanzar acuerdos que garanticen la estabilidad institucional antes de que venza el plazo de la prórroga este jueves.
Se busca un análisis puntual y productivo que favorezca el entendimiento mutuo en beneficio de toda la comunidad universitaria, señala la Universidad de Sonora.