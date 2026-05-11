Unison y STAUS intensifican negociaciones previo al vencimiento de prórroga

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La Universidad de Sonora y el sindicato académico mantienen mesas de trabajo para resolver la revisión salarial y contractual antes del 14 de mayo, mientras continúan las clases presenciales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/05/2026 04:34 PM.
En Sonora y editada el 11/05/2026 04:37 PM.