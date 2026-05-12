Anuncian Durazo y Sheinbaum inversión histórica para tecnificar riego en Sonora

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Con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos, los gobiernos estatal y federal impulsarán la modernización de sistemas de riego y obras hidráulicas en el sur de Sonora para optimizar el uso del agua y fortalecer al campo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/05/2026 10:38 AM.
En Sonora y editada el 12/05/2026 10:40 AM.