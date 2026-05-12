Anuncian Durazo y Sheinbaum inversión histórica para tecnificar riego en Sonora

Con el objetivo de hacer un uso más eficiente del agua a través de la tecnificación de los sistemas de riego, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciaron una inversión de 6 mil 500 millones de pesos.
El mandatario estatal y la presidenta de México encabezaron la entrega de la primera etapa del Canal Principal Navojoa, que se enmarca en el Programa Nacional de Agua para el Campo, el cual tiene una longitud de 3.5 kilómetros y beneficia directamente a 50 mil personas de la región, y permitirá un ahorro de 135 millones de metros cúbicos al año.
En este evento en la región del Mayo entregaron también títulos de concesión de agua a 30 beneficiarios, lo que permitirá refrendar la legalidad, el aprovechamiento de la tecnología, y un uso responsable del recurso hídrico.
Tenemos muchos motivos de gratitud con nuestra presidenta. Hemos pasado tiempos difíciles en el campo y en 2024 estuvo con nosotros. En 2025 estuvo con nosotros.
En ambos años apoyó en la negociación con la industria y conseguimos con precios razonables. Nos ha apoyado con la modernización del distrito 038. Hacía 50 años que un presidente de la República no le metía un quinto a la infraestructura hidráulica del distrito de riego del Mayo, y no solo eso, creo que desde hace 50 años ningún presidente de la República, antes del 2018, volvió la vista hacia estas tierras, indicó.
En nuestro sexenio vamos a tecnificar 250 mil hectáreas ¿Qué nos va a permitir esta tecnificación?, un uso más eficiente del agua, de tal manera que pueda destinarse esa agua que no se está usando a otros usos para consumo humano, o incluso para riego. Y la otra es hacer más rentable el campo, señaló.