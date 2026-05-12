Confirman fin de clases en Sonora para el 15 de julio

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), participó en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde se acordó de manera unánime que se mantendrá el calendario escolar vigente para el ciclo 2025-2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio del 2025.
Dicha reunión fue presidida por el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, acompañado de autoridades educativas de todo el país, quienes mantuvieron un diálogo e intercambio de ideas donde destacaron la importancia del fortalecimiento de capacidades para la continuidad de las trayectorias académicas del alumnado.
El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, informó que con base en lo anterior, y atendiendo a las voces de padres y madres de familia, tutores y cuidadores, así como del magisterio, fue que se determinó que no se realizarán modificaciones al documento y las clases para las y los alumnos finalizarán en la entidad el miércoles 15 de julio, mientras que las y los docentes concluirán sus labores administrativas el viernes 17 de julio.
Gámez Gamboa hizo un llamado al magisterio, así como a padres y madres de familia, además de personas tutoras, de reforzar la coordinación en esta última etapa del ciclo escolar, con el objetivo de lograr experiencias de aprendizaje significativas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, enfatizó que desde la SEC se garantizará que se cumpla todo lo establecido en los Planes y Programas de Estudios para el mejoramiento constante del aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes.
Por último, mencionó que en caso de que se presentarán circunstancias extraordinarias o particulares de la entidad, como el calor extremo, se podrán realizar los ajustes correspondientes con base al artículo 87 de la Ley General de Educación.