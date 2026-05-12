Confirman fin de clases en Sonora para el 15 de julio

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La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora informó que se mantendrá sin cambios el calendario escolar 2025-2026, por lo que el ciclo concluirá el 15 de julio para estudiantes y el 17 para docentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/05/2026 01:13 PM.
En Sonora y editada el 12/05/2026 01:24 PM.