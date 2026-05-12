Destinan más de 824 millones al Plan de Justicia Seri-Comca’ac en Sonora

Con una inversión acumulada de 824 millones de pesos de 2022 a la fecha, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han dado puntual cumplimiento a las acciones del Plan de Justicia para el Pueblo Seri-Comca’ac, en materia de resarcimiento de sus derechos sobre el agua, territorio, educación y salud.
El mandatario estatal precisó que, entre los avances más relevantes para la etnia Seri, reportados durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado fin de semana, se encuentran la inauguración del Acueducto Seri con una inversión de 208 millones de pesos y 78 kilómetros de extensión; la construcción del camino de la calle 36 a Desemboque de los Seris, donde se han concluido alrededor de 13 kilómetros y en proceso se encuentran ocho kilómetros más.
Destacó que se han realizado también obras de electrificación como la ampliación, modernización y mantenimiento de la red eléctrica, así como el servicio de paneles solares en Punta Chueca con una inversión a 2026 de 16.36 millones de pesos.
En vivienda e infraestructura comunitaria se han llevado a cabo 181 acciones de mejoramiento de vivienda y 40 nuevas construcciones como canchas deportivas, habilitación de parques, construcción de iglesia, casas de médicos, casas de maestros, entre otros, con una inversión de 85 millones de pesos.
En el tema de economía y turismo, la comunidad Seri ha sido beneficiada con apoyos para el Proyecto Estratégico de Pesca de la Nación Comca’ac por parte de Conapesca, con una inversión de 72.47 millones de pesos, destacando la conformación de la cooperativa, adquisición de 80 embarcaciones menores, y la capacitación a 375 pescadores y dos Unidades Básicas de Infraestructura.
Además de 47 acciones de fomento a la economía por un monto de 12.88 millones de pesos; de turismo por 5.98 millones y medio ambiente con un recurso de 10.77 millones de pesos, lo que representa una inversión total de 102.21 millones en este rubro.
En salud y medicina tradicional se ha apoyado con equipamiento, dotación de medicamentos y dos ambulancias con un monto de 1.43 millones de pesos; en el tema de la educación indígena, se han construido dos comedores escolares de la niñez indígena en Desemboque y Punta Chueca, Telebachilleratos comunitarios, apoyos del programa “La Escuela es Nuestra”, y la entrega de tabletas con una inversión de 99.84 millones de pesos.
Estas acciones reflejan el cumplimiento del Gobierno de Sonora y de México con los pueblos originarios de Sonora y se enmarcan en resultados tangibles para las familias de las comunidades Seris.