Destinan más de 824 millones al Plan de Justicia Seri-Comca’ac en Sonora

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Los gobiernos de Alfonso Durazo Montaño y Claudia Sheinbaum Pardo destacaron avances en agua, vivienda, salud, educación y pesca para las comunidades Seris, como parte del cumplimiento del Plan de Justicia para el Pueblo Comca’ac

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/05/2026 11:13 AM.
En Sonora y editada el 12/05/2026 11:26 AM.