Senadora Lorenia Valles destaca avances de Sheinbaum en gira por Sonora

En el marco de la quinta gira de la presidenta de la República por el estado Sonora, realizada este fin de semana con agenda de trabajo en varios municipios, la senadora Lorenia Valles destacó el avance en el cumplimiento de los 100 compromisos presidenciales, así como la continuación de las acciones que comenzaron en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta visita de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de entrega de resultados. Como parte del Plan de Justicia del Pueblo Comca’ac, inauguró el Acueducto Seri que abastecerá de agua a las comunidades de Punta Chueca y El Desemboque; hizo entrega de la obra concluida del Hospital General de Zona Núm. 15 en Hermosillo, que contará con 134 camas, 28 especialidades, 5 quirófanos y equipamiento de alta tecnología, dijo.
También firmó un decreto para la restitución de tierras a título colectivo y la apertura del Comedor Escolar de la Niñez Indígena en San Ignacio Río Muerto, en seguimiento del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui; entregó títulos de concesión de agua a productores del campo y de un canal de riego en Navojoa; y lideró una asamblea con beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar en Cajeme, agregó la legisladora sonorense.
También firmó un decreto para la restitución de tierras a título colectivo y la apertura del Comedor Escolar de la Niñez Indígena en San Ignacio Río Muerto, en seguimiento del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui; entregó títulos de concesión de agua a productores del campo y de un canal de riego en Navojoa; y lideró una asamblea con beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar en Cajeme, agregó la legisladora sonorense.
Reconozco el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el pueblo de Sonora y el cariño que tiene por nuestro estado. En su campaña a la presidencia de la República y como mandataria ha venido varias veces para asumir compromisos, anunciar el arranque de las obras de infraestructura, supervisar la implementación de los programas públicos y el desarrollo de las obras y, finalmente, entregar nuevas carreteras, hospitales y escuelas, concluyó.