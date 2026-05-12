Senadora Lorenia Valles destaca avances de Sheinbaum en gira por Sonora

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La legisladora resaltó obras como el Acueducto Seri, el nuevo Hospital General del IMSS en Hermosillo y acciones del Plan de Justicia Yaqui, además de reconocer la coordinación entre el Gobierno Federal y Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/05/2026 09:52 AM.
En Sonora y editada el 12/05/2026 09:58 AM.