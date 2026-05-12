Sonora Atiende cumple un año acercando servicios y apoyos directamente a las colonias

...

Con más de 150 mil atenciones y 107 jornadas realizadas, el programa impulsado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño se consolida como una estrategia de gobierno cercano que facilita trámites, consultas médicas y apoyos sociales a las familias sonorenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/05/2026 10:48 AM.
En Sonora y editada el 12/05/2026 10:59 AM.