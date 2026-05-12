Sonora Atiende cumple un año acercando servicios y apoyos directamente a las colonias

A un año de su creación, Sonora Atiende se ha consolidado como uno de los programas sociales más cercanos y humanos del Gobierno de Sonora, llevando servicios, apoyos y soluciones directamente a las colonias para que las familias ya no tengan que gastar dinero en camiones, perder horas en filas o dejar de trabajar para hacer un trámite.
Impulsado por el gobernador Alfonso Durazo, este programa ha transformado la manera en que el gobierno se acerca a la gente, con más de 150 mil atenciones brindadas cara a cara en las comunidades, priorizando a quienes durante años tuvieron más dificultades para acceder a servicios básicos y programas de apoyo.
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que Sonora Atiende nació bajo una visión clara: que el gobierno salga de las oficinas y esté donde verdaderamente está la necesidad, escuchando y resolviendo directamente en territorio.
Hoy muchas madres de familia ya no tienen que perder un día completo para hacer un trámite, muchos adultos mayores ya no tienen que trasladarse largas distancias y miles de personas reciben atención médica, asesorías y apoyos en su propia colonia. Eso es lo más valioso de Sonora Atiende: que le ahorra tiempo, dinero y preocupaciones a las familias, expresó.
Paulina Ocaña resaltó que, a un año de distancia, Sonora Atiende representa el modelo de gobierno cercano que impulsa el gobernador Alfonso Durazo, un gobierno que camina las colonias, escucha a la gente y pone por delante el bienestar de las familias sonorenses, llevando soluciones reales directamente hasta sus comunidades.