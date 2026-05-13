Beltrones advierte que México debe negociar directamente con Estados Unidos rumbo al T-MEC 2026

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El senador sonorense señaló que el contexto político y económico impulsado por Donald Trump obligará a replantear el modelo trilateral del tratado comercial y buscar acuerdos bilaterales con Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/05/2026 11:40 AM.
En Sonora y editada el 13/05/2026 11:45 AM.