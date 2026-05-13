Beltrones advierte que México debe negociar directamente con Estados Unidos rumbo al T-MEC 2026

Con la experiencia de haber participado en la firma del primer Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el senador Manlio Fabio Beltrones sostuvo que no es momento de confrontar al país más poderoso económica y militarmente, sino de buscar un acuerdo bilateral que resulte ventajoso a largo plazo.
Lo que vemos hoy en el mundo es un cambio de paradigma económico marcado por el proteccionismo del presidente Donald Trump. Mientras tanto, México mantiene un modelo al que algunos llamaron neoliberalismo, pero hoy está semidestruido y nos tiene con una contracción de 0.8% en el primer trimestre del año, argumentó Beltrones.
Olvídense de una negociación trilateral. El tratado entre tres países yo creo que debemos darle santa sepultura y tendrá que ser únicamente entre dos países, manifestó.
Nadie va a invertir sin la garantía de que será tratado con justicia. Y aquí lo que hemos mandado como mensaje es que el Poder Judicial depende del Ejecutivo y, peor aún, del partido político oficial en turno, afirmó el legislador por Sonora.
El impacto también se refleja en Sonora, donde el campo atraviesa una crisis y el sector ganadero no puede exportar becerros a Estados Unidos. “El sector agropecuario de Sonora está sufriendo. El sector ganadero lo único que puede ofrecer es una expo. La caída es impresionante”, aseguró.
Es una tristeza”, dijo. “Tiene que ver con la falta de una política económica que combine seguridad jurídica, facilidades de los gobiernos locales e inversión extranjera.
Lo que veo es desorden. Quienes tienen encargadas las tareas no las están cumpliendo. Por eso hay tanta movilidad en el gobierno: se va uno, entra otro. Con 10% de conocimiento y 90% de lealtades, así es como se echan a perder las cosa”, criticó.