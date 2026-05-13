Inicia Prepason 2026-2027 con más de 44 mil espacios en preparatorias públicas

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La SEC abrió el proceso de registro y asignación para educación media superior en Sonora, priorizando criterios de cercanía, inclusión y acceso equitativo para estudiantes próximos a egresar de secundaria

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/05/2026 11:56 AM.
En Sonora y editada el 13/05/2026 12:00 PM.