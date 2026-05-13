Inicia Prepason 2026-2027 con más de 44 mil espacios en preparatorias públicas

Con más de 44 mil espacios disponibles en bachilleratos públicos y un proceso de asignación que elimina los mecanismos meritocráticos y se centra en el derecho de las y los jóvenes a la educación, mediante criterios de cercanía y acceso, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), garantiza el acceso a la educación media superior.
El martes 12 de mayo inició el Proceso de Registro y Asignación de Plantel para el Ingreso a la Educación Media Superior Pública en el Estado de Sonora “Prepason 2026-2027”, el cual permanecerá disponible hasta el 15 de junio a través del portal https://prepason.sonora.edu.mx
El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, detalló que se trata de un procedimiento ágil, eficiente y gratuito, el cual se puede completar desde una computadora o dispositivo con acceso a internet, ingresando la CURP del aspirante que está por egresar de secundaria.
Resaltó que, con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum, avanza en la entidad la construcción de nuevos bachilleratos y se crean más espacios en las preparatorias públicas para que nadie se quede fuera de la escuela, garantizando que todas y todos tengan un lugar donde seguir aprendiendo y construyendo su futuro.
Gámez Gamboa añadió que, durante el registro, que permanecerá abierto las 24 horas del día, se podrán seleccionar hasta 10 opciones de planteles educativos, según el municipio donde va a estudiar, priorizando la cercanía con la secundaria de la que egresarán las y los estudiantes.
La asignación de espacios será con base en la disponibilidad en cada centro escolar y se aplicarán criterios de prioridad en casos acreditados como discapacidad, pertenecer a algún grupo indígena, tener hermanos inscritos cursando en el plantel a elegir y/o hermanos que quieran ingresar al mismo plantel.
Además, se considerarán la distancia en kilómetros lineales de la escuela secundaria del estudiante por egresar al plantel de bachillerato seleccionado, los años inscritos en el plantel de secundaria del aspirante y, por último, una tómbola que elegirá al azar.
La publicación de resultados será a partir del sábado 18 de julio, en el portal https://prepason.sonora.edu.mx, y se añadió que habrá una segunda etapa de registro, del 20 al 22 de julio, dirigida a los aspirantes que por alguna circunstancia o razón no hayan sido asignados en algún plantel en la primera etapa o aquellos que por algún motivo no se registraron en la primera etapa del proceso de registro.
Resaltó que en el proceso de asignación para ingresar a la preparatoria participan Cobach, Cecyte, Conalep, Dgeti, Dgetacym, Prepa ISEA, CEB, Cecati, CAED y Cedart-Inbal, con un total de 185 planteles, en los que se garantizará la transparencia, equidad e inclusión de dicha actividad.