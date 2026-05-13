Sonora contará con centro único de simulación médica para formar especialistas

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El gobernador Alfonso Durazo anunció la construcción del CeSiECQ en Hermosillo, un proyecto de alta tecnología que fortalecerá la capacitación quirúrgica y la atención médica en el Hospital Universitario del IMSS

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/05/2026 11:51 AM.
En Sonora y editada el 13/05/2026 11:53 AM.