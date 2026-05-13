Sonora contará con centro único de simulación médica para formar especialistas

Como parte de la transformación histórica del sistema de salud en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó la consolidación del Hospital Universitario del IMSS “Dr. Ernesto Ramos Bours” y anunció la construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica y Quirúrgica (CeSiECQ), un proyecto único en el país que fortalecerá la atención médica y la formación de especialistas.
El mandatario estatal informó que este mes iniciará la construcción del nuevo simulador de quirófano, con una inversión de más de 133 millones de pesos; actualmente, dijo, solo existen dos centros de este tipo en México, en Ciudad de México y Monterrey, por lo que el de Hermosillo será el tercero a nivel nacional.
Este simulador va a permitir capacitar a los médicos en su especialidad sin que los pacientes corran riesgos, particularmente lo que tiene que ver con cirugías, las van a poder realizar en el simulador como si fueran sobre el cuerpo humano sin incurrir en ningún riesgo, este mes inicia la construcción, destacó.
Actualmente el Hospital Universitario opera al 100 por ciento de su capacidad, con áreas en funcionamiento como consulta externa, urgencias, laboratorio, farmacia, rayos X, hospitalización y quirófanos, y ya ha brindado más de ocho mil consultas, consolidándose como uno de los proyectos más trascendentes de la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Con una inversión superior a mil millones de pesos, el Hospital Universitario beneficiará a más de 122 mil derechohabientes y colocará a Sonora a la vanguardia nacional al ofrecer atención médica de alta especialidad con tecnología de última generación.
El hospital cuenta con 134 camas, de las cuales 90 son censables y 44 no censables, y tiene capacidad para formar a 100 médicas y médicos especialistas cada año, principalmente egresados de la Universidad de Sonora y otras instituciones.
Entre sus principales servicios se encuentran urgencias, cirugía, terapia intensiva para adultos, consulta externa de especialidades, imagenología, laboratorio, epidemiología, anatomía patológica, nutrición, enseñanza, y en una segunda etapa quimioterapia y hemodiálisis.
Además, ofrecerá 28 especialidades médicas, entre ellas cardiología, oncología, nefrología, neumología, gastroenterología, geriatría, psiquiatría, ortopedia, traumatología, urología, ginecología y obstetricia, medicina física y rehabilitación.