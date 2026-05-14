Calor aumenta riesgo de intoxicaciones; Salud Sonora llama a extremar cuidados con alimentos

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La Secretaría de Salud advirtió que las altas temperaturas favorecen la descomposición de alimentos y pidió reforzar medidas de higiene, refrigeración y manejo seguro para prevenir enfermedades gastrointestinales durante la temporada de calor

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/05/2026 10:43 AM.
En Sonora y editada el 14/05/2026 10:50 AM.