Calor aumenta riesgo de intoxicaciones; Salud Sonora llama a extremar cuidados con alimentos

Ante el incremento de las temperaturas en la entidad, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), hizo un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas en el manejo y consumo de alimentos, con el fin de evitar intoxicaciones durante la temporada de calor.
El coordinador de Urgencias Médicas y Desastres, Plácido Bernardo Ramírez, explicó que las altas temperaturas favorecen la rápida descomposición de los alimentos y la proliferación de bacterias, especialmente cuando no se mantiene una adecuada cadena de frío; por ello, subrayó la importancia de extremar precauciones en el almacenamiento, preparación y consumo.
En este sentido, destacó que el lavado de manos es una de las principales medidas preventivas, no solo antes de consumir alimentos, sino también antes de prepararlos, ya que una manipulación inadecuada puede generar contaminación. Asimismo, reiteró la necesidad de conservar los alimentos en condiciones óptimas de temperatura, particularmente aquellos de origen animal, como carnes y lácteos, que son más susceptibles a descomponerse.
También recomendó revisar cuidadosamente que los alimentos no presenten signos de deterioro antes de su preparación y consumo.
En caso de consumir alimentos en la vía pública o al aire libre, sugirió verificar que estos se encuentren en condiciones higiénicas adecuadas, prestando especial atención a productos como salsas y aderezos, que suelen ser los principales causantes de enfermedades gastrointestinales en esta temporada.
Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró que la prevención es clave para evitar afectaciones a la salud, por lo que invitó a la población a adoptar hábitos de higiene y manejo seguro de alimentos, especialmente durante los días de mayor calor, a fin de proteger el bienestar de las familias sonorenses.