Descartan riesgo elevado de hantavirus en Sonora

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La Secretaría de Salud informó que no existen casos registrados en México y mantiene activa la vigilancia epidemiológica ante el brote detectado en un crucero internacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/05/2026 10:31 AM.
En Sonora y editada el 14/05/2026 10:34 AM.