Descartan riesgo elevado de hantavirus en Sonora

En Sonora es muy baja la posibilidad de que se presenten casos de hantavirus y actualmente no se han identificado contagios en México e, incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera muy baja la probabilidad de propagación internacional y transmisión sostenida, informó el Gobierno de Sonora a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP).
Por instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en unidades médicas del estado, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna, informar a la población y actuar de manera preventiva ante cualquier aviso sanitario.
La SSP explicó que el aviso epidemiológico emitido a nivel nacional está relacionado con un brote multinacional de hantavirus de los Andes, detectado entre pasajeros y tripulación de un crucero internacional en el océano Atlántico Sur, sin registro de casos en el país.
El hantavirus es un virus asociado principalmente a roedores infectados y suele transmitirse por contacto con materiales contaminados con orina, heces o saliva. La variante de los Andes es la única con evidencia limitada de contagio entre personas mediante contacto estrecho y prolongado.
Entre las recomendaciones preventivas, Salud pidió evitar el contacto con roedores, limpiar espacios cerrados con ventilación adecuada, no barrer en seco áreas con posible presencia de excretas y acudir a una unidad médica ante síntomas como fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria.
La dependencia reiteró que no existe motivo de alarma para la población sonorense, aunque subrayó que la prevención, vigilancia epidemiológica y atención médica oportuna son fundamentales para proteger la salud de las familias.