Sonora reduce 55% los homicidios dolosos en 2024-2026 bajo estrategia de Durazo y Sheinbaum

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El gobernador Alfonso Durazo destacó que la entidad pasó de un promedio diario de 4.10 homicidios en septiembre de 2024 a 1.83 casos en abril de 2026, resultado de la estrategia coordinada con el Gobierno de México y las Fuerzas Armadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/05/2026 10:50 AM.
En Sonora y editada el 14/05/2026 11:03 AM.