STAUS estalla huelga en la Universidad de Sonora tras votación mayoritaria

En una jornada marcada por la alta participación y el clamor de justicia laboral, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) ha declarado formalmente el estallamiento de huelga en la máxima casa de estudios del Estado.
Tras el cierre de las urnas y el conteo oficial, la voluntad de la base docente se manifestó de manera inequívoca, al sumar un total de 1,008 votos a favor del movimiento huelguista, frente a 568 votos en contra y 9 sufragios nulos, el sindicato alcanzó la mayoría necesaria para paralizar las actividades académicas en busca de mejoras contractuales y salariales.
En la cronología del conflicto, el Secretario General del STAUS Maestro Cuauhtémoc Niebla Cota informó que la decisión responde a una profunda inconformidad ante las propuestas de la administración universitaria, calificadas como insuficientes por la base trabajadora.
Expuso que la participación fue masiva, al registrar la emisión de 1,579 votos, lo que representa más del 85% del padrón sindical, premisa que legitima así el movimiento sindical de inconformidad en las propuestas de la administración universitaria.
En los próximos pasos se procede a la colocación de las banderas rojinegras en todos los campus de la Unison exactamente a las 17:00 horas de este jueves, de acuerdo con los estatutos y el mandato de la Asamblea General y el protocolo de estallamiento.
Se acuerdan guardias y logística, por lo que se ha hecho un llamado urgente a toda la base académica para acudir a sus respectivas delegaciones con el objetivo es iniciar de inmediato las guardias de vigilancia para resguardar las instalaciones y defender la integridad del movimiento.
Esta es una muestra de la inconformidad de las bases ante la arbitrariedad de la administración y del golpe que nos quisieron dar desde el Poder Judicial. Creo que queda muy claro el mensaje de que el STAUS es un sindicato que tiene dignidad y es un sindicato de lucha, expuso.