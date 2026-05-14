STAUS estalla huelga en la Universidad de Sonora tras votación mayoritaria

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Con más de mil votos a favor, el sindicato académico de la Unison aprobó el paro laboral y colocará banderas rojinegras en todos los campus en demanda de mejoras salariales y contractuales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/05/2026 03:05 PM.
En Sonora y editada el 14/05/2026 03:07 PM.