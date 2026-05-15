Inauguran comedor escolar para niñez yaqui en Bahía de Lobos

En una acción que coloca a la niñez yaqui en el centro de la justicia social, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguraron el Comedor Escolar de la Niñez Indígena en Bahía de Lobos, San Ignacio Río Muerto, con inversión de 24 millones de pesos, para sumar en total 27 casas-comedores que benefician a mil 947 niñas, niños y jóvenes estudiantes indígenas.
En el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, el mandatario estatal destacó que esta obra en Bahía de Lobos brindará alimentación digna y atención directa a 112 niñas, y representa un paso concreto para cerrar brechas históricas y asegurar condiciones de igualdad para las comunidades originarias, colocando a la niñez como prioridad en el desarrollo social.
El bienestar empieza ahí, en garantizar condiciones dignas para la infancia, no se puede estudiar ni pensar en el futuro con un estómago vacío. Seguiremos ampliando esa red que busca cerrar una brecha histórica, subrayó el gobernador Durazo Montaño.
A través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), en Sonora operan actualmente 27 casas ycomedores, beneficiando a mil 947 niñas, niños y jóvenes estudiantes indígenas, a quienes se les brinda hospedaje, alimentación y actividades de revitalización lingüística. Para este año se contempla la apertura de seis nuevas casas comunitarias de lengua indígena.
A nivel nacional, este programa ofrece servicio en mil 424 casas y comedores en 23 entidades federativas, beneficiando a 81 mil 508 estudiantes indígenas pertenecientes a 65 pueblos originarios, como parte de una política de justicia social que busca asegurar condiciones reales de bienestar y educación.
Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendan su compromiso con la niñez indígena y con el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, fortaleciendo un modelo de atención que reconoce derechos, dignifica comunidades y abre camino a un futuro con mayores oportunidades.