Inauguran comedor escolar para niñez yaqui en Bahía de Lobos

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El gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum pusieron en marcha el nuevo espacio que brindará alimentación y atención a estudiantes indígenas dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/05/2026 10:40 AM.
En Sonora y editada el 15/05/2026 10:50 AM.