Reconoce Durazo a docentes sonorenses por su papel en la transformación del estado

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El gobernador Alfonso Durazo encabezó la ceremonia del Día del Maestro, donde entregó reconocimientos y estímulos a más de mil docentes por 20, 30 y 40 años de servicio educativo en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/05/2026 09:08 AM.
En Sonora y editada el 16/05/2026 09:24 AM.