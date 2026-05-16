Reconoce Durazo a docentes sonorenses por su papel en la transformación del estado

Las y los docentes de Sonora han sido un pilar en la transformación de la entidad, ya que han sido una fuerza silenciosa que ha jugado un rol histórico en la formación de generaciones, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño al encabezar la conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro.
Con la entrega de reconocimientos, medallas conmemorativas y estímulos económicos a mil 246 docentes de Sonora que cumplieron 20, 30 y 40 años de servicio educativo, el gobernador Alfonso Durazo honra la vocación transformadora del magisterio sonorense.
Tengo un reconocimiento institucional muy importante por el magisterio, pero tengo un reconocimiento personal todavía más importante, un doble reconocimiento personal porque maestras y maestros han sido definitivos en mi éxito profesional, en mi éxito político. La verdad es que, sin algunas, sin algunos de ustedes no sería posible que un niño de un pueblo de la Sierra Alta de Sonora esté el día de hoy hablándoles como gobernador del estado, y eso nunca lo olvidaré, indicó el gobernador.
De igual forma, hizo un repaso por el trabajo que su administración ha realizado en materia educativa, como la inversión de más de 5 mil millones de pesos desde el inicio de su gestión para el programa de becas Sonora de Oportunidades, más de 460 mil uniformes de calidad que han sido entregados, así como 300 mil desayunos escolares.
Al respecto Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura, señaló que la educación es el camino más humano para transformar una vida, una familia, y una comunidad. Destacó que la Nueva Escuela Mexicana recuerda que educar no es solamente transmitir conocimiento, sino formar personas solidarias, conscientes y comprometidas con su comunidad.
La Nueva Escuela Mexicana nos recuerda algo esencial: educar no es solamente transmitir conocimiento. Es formar personas solidarias, conscientes y comprometidas con su comunidad, manifestó.