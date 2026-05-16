Reconoce Lorenia Valles labor histórica de maestras y maestros en México

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La senadora destacó que la Cuarta Transformación mantiene un compromiso firme con el magisterio, resaltando la reforma educativa de 2019 y el reciente aumento salarial anunciado para docentes del país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/05/2026 08:56 AM.
En Sonora y editada el 16/05/2026 09:07 AM.