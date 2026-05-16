Reconoce Lorenia Valles labor histórica de maestras y maestros en México

En el marco del Día de la Maestra y el Maestro, la senadora Lorenia Valles dijo que las familias de Sonora y México están muy agradecidas con quienes históricamente han sido los encargados de abrir los espacios del saber para las niñas y niños, labor que les ha valido el cariño y el respeto de la gente.
Luego del evento de celebración encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, la legisladora subrayó que la Cuarta Transformación tiene un compromiso firme con el magisterio, recordando la reforma constitucional de 2019 que “además de reivindicar el derecho a la educación pública, gratuita y obligatoria, dignificó la labor docente haciendo valer los derechos laborales y las contribuciones sociales de las y los maestros”.
Este viernes, la presidenta Claudia Sheibaum anunció un aumento salarial de 9% a las y los maestros del país, demostrando que para los gobiernos de la Cuarta Transformación la educación es una prioridad del Gobierno mexicano y, por lo tanto, la noble labor que realizan quienes hacen de la enseñanza su vocación de vida, manifestó.
El gobernador Alfonso Durazo es el gobernador de la educación. A partir del inicio de su administración se ha enfocado en impulsar los programas de becas, el mejoramiento de la infraestructura escolar y, desde luego, ha promovido el diálogo con las y los maestros, asumiendo que el presente y el futuro de nuestro estado depende de la labor docente, concluyó.