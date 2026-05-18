Destinan más de 10 mil millones de pesos para carreteras en Sonora

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El gobernador Alfonso Durazo destacó que la inversión forma parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con obras estratégicas para fortalecer la conectividad y el desarrollo económico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 11:38 AM.
En Sonora y editada el 18/05/2026 11:43 AM.