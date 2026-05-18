Impulsan en Sonora conservación del bisonte y restauración ecológica

...

El gobernador Alfonso Durazo y la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, supervisaron acciones en Cuenca Los Ojos para fortalecer la reintroducción del bisonte y la recuperación de ecosistemas en el norte del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 11:43 AM.
En Sonora y editada el 18/05/2026 11:57 AM.