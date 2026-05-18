Impulsan en Sonora conservación del bisonte y restauración ecológica

Como parte de una estrategia integral para concretar la restauración ecológica y la conservación de la biodiversidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el Gobierno de México, a través de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, realizaron un recorrido de supervisión en la región de Cuenca Los Ojos, donde se fortalece la reintroducción y expansión del bisonte en el norte de México.
Como parte de estas acciones, se analizaron las perspectivas del proyecto de conservación en la región y se fortaleció la coordinación en materia de restauración ecológica, conectividad de hábitat, y protección de especies prioritarias.
En Agua Prieta visitamos una asociación civil que ha impulsado importantes acciones en favor de la conservación y restauración ambiental. Reconocemos y valoramos profundamente su trabajo, compromiso y dedicación para proteger nuestro patrimonio natural y fortalecer el cuidado del medio ambiente en nuestra región, indicó el gobernador Durazo Montaño.
En febrero de 2026 se llevó a cabo la traslocación de 29 bisontes desde la Reserva de la Biósfera Janos hacia la UMA Rancho Los Ojos Calientes, en Sonora, con el objetivo de fortalecer nuevas manadas de conservación y favorecer la recuperación de los ecosistemas de pastizal.
Este proyecto conlleva estrategias de manejo poblacional, expansión territorial, seguimiento sanitario, y fortalecimiento del marco normativo para garantizar la viabilidad de la especie y la conservación de su hábitat histórico.
La recuperación del bisonte favorece a la vegetación nativa y fortalece la recuperación climática de los ecosistemas.
Alicia Bárcena, titular de Semarnat, explicó que en Sonora no había presencia del bisonte desde hace 200 años, pero con este proyecto se recibieron 10 ejemplares machos y 19 hembras, las cuales al estar preñadas ya dieron a luz a 10 crías nuevas.