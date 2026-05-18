Invierten 10 millones de pesos para reforzar suministro de agua en Agua Prieta

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El Gobierno de Sonora impulsa obras de rehabilitación y equipamiento de pozos profundos, además de modernizar líneas de conducción para mejorar el servicio de agua potable a más de 30 mil habitantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/05/2026 12:00 PM.
En Sonora y editada el 18/05/2026 12:07 PM.