Invierten 10 millones de pesos para reforzar suministro de agua en Agua Prieta

Para fortalecer el suministro y distribución de agua potable para las familias de Agua Prieta, el Gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), invierte cerca de diez millones de pesos para impulsar obras estratégicas de rehabilitación y equipamiento de pozos profundos, así como la modernización de líneas de conducción hidráulica en distintos sectores del municipio.
A través de estas acciones, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de atender una de las principales necesidades de la población, mediante infraestructura que permita mejorar la disponibilidad del recurso hídrico, reforzar la capacidad operativa del sistema municipal y garantizar un servicio más eficiente y continuo para miles de habitantes.
Celida López Cárdenas, secretaria de la Sagarhpa, indicó que como parte de la obra principal estratégica, se lleva a cabo la habilitación y equipamiento del pozo profundo Allstyle, así como la construcción de la línea de conducción Allstyle en la localidad de Agua Prieta, con una inversión de cinco millones 68 mil 328 pesos, destinada al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y eléctrica de media y baja tensión.
Destacó que estas obras forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Alfonso Durazo para garantizar el acceso al agua en los municipios que enfrentan retos derivados de la crisis hídrica y del crecimiento de la demanda del recurso.
De manera complementaria, dijo, también se realizan trabajos de rehabilitación y equipamiento en los pozos profundos número tres, seis, 13, 15 y 16, además de acciones de conducción hidráulica en puntos estratégicos de la ciudad, con una inversión adicional de cuatro millones 931 mil 648 pesos.
La inversión total del proyecto asciende a nueve millones 999 mil 977 pesos, a través del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora (FFRS), en beneficio directo de más de 30 mil habitantes de Agua Prieta, fortaleciendo así la infraestructura hídrica y la capacidad de respuesta del sistema de agua potable.
López Cárdenas agradeció al alcalde José Manuel Quijada Lamadrid por poner el ejemplo para atender el beneficio de la población. Asimismo, las obras se desarrollan en distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos Allstyle, Calle 2 Avenida 38, Calle 38 Avenida 6, Aquamundo, Carretera Vieja Cananea y Prolongación Calle 6, como parte de un esfuerzo integral para asegurar el acceso al agua y mejorar la calidad de vida de las familias sonorenses.