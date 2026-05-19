Activa Sonora simulacro preventivo ante riesgo de gusano barrenador del ganado

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Autoridades estatales y federales reforzaron acciones sanitarias y de vigilancia para mantener libre a la entidad de esta plaga que afecta al ganado y representa riesgo para humanos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/05/2026 10:47 AM.
En Sonora y editada el 19/05/2026 10:57 AM.