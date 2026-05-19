Activa Sonora simulacro preventivo ante riesgo de gusano barrenador del ganado

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), inició un simulacro preventivo ante una eventual llegada del gusano barrenador del ganado, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y mantener el alto estatus sanitario del estado, en coordinación con autoridades sanitarias, academia y gobiernos municipales.
La titular de Sagarhpa, Celida López Cárdenas, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) destacaron que actualmente la entidad se mantiene libre de la presencia del gusano barrenador del ganado; sin embargo, ante el avance de la mosca portadora de esta plaga en territorio nacional, se han reforzado las acciones de vigilancia y prevención para proteger la sanidad pecuaria del estado.
Armando García López, director de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales, explicó que este ejercicio forma parte de una estrategia interinstitucional que involucra a la academia, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y a los gobiernos estatal y municipal, para actuar de manera inmediata en caso de detectarse algún caso sospechoso, luego de que esta enfermedad reapareciera en México tras más de 30 años de haber sido erradicada.
Detalló que el gusano barrenador afecta a animales de sangre caliente y también representa un riesgo para los humanos, por lo que es fundamental reforzar las medidas preventivas en el manejo del ganado, particularmente la atención inmediata de heridas y curaciones en ombligos de becerros, lesiones ocasionadas por cercos, alambres o peleas entre animales.
El funcionario federal señaló que una de las principales acciones preventivas consiste en mantener supervisadas las instalaciones pecuarias para evitar lesiones que puedan contaminarse, además de fortalecer la cultura sanitaria entre productores, médicos veterinarios y trabajadores del sector ganadero.
Reconoció que Sonora cuenta con un estatus sanitario ejemplar a nivel nacional, derivado del trabajo permanente en inspección pecuaria, vigilancia epidemiológica y control de movilización de ganado, además de contar con puntos de inspección estratégicos y una baja afluencia de ganado proveniente del sur del país.
Destacó que, aunque existen factores naturales como la fauna silvestre y las aves migratorias que podrían influir en la dispersión de la mosca, las acciones implementadas por Sonora permiten una respuesta más rápida y eficiente, consolidando al estado como la entidad mejor preparada del país para prevenir y contener la enfermedad.