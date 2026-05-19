Alerta SSPC Sonora por fraudes laborales que circulan en grupos de WhatsApp

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La Unidad Cibernética advirtió sobre engaños donde delincuentes ofrecen supuestos trabajos en línea y solicitan depósitos para liberar falsas ganancias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/05/2026 10:41 AM.
En Sonora y editada el 19/05/2026 10:47 AM.