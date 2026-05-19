Alerta SSPC Sonora por fraudes laborales que circulan en grupos de WhatsApp

Para prevenir a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude que circula mediante grupos de WhatsApp y otras plataformas de mensajería, donde se promueven supuestas oportunidades laborales, la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora lanza una alerta.
Se informa que, en muchos casos, las personas son integradas sin autorización a grupos masivos en los que se ofrecen pagos por realizar tareas simples, como dar “me gusta” a publicaciones, seguir cuentas en redes sociales, visualizar videos o enviar capturas de pantalla como evidencia de las actividades realizadas.
Para generar confianza, los responsables utilizan nombres relacionados con marketing digital, simulando legitimidad en las ofertas. Como parte del engaño, en ocasiones realizan pequeños depósitos iniciales para hacer creer que el trabajo es real. Posteriormente, informan a las víctimas que cuentan con “ganancias acumuladas”, pero les solicitan realizar un depósito para poder retirar el dinero; una vez realizado esto, dejan de responder o continúan solicitando más dinero.
Asimismo, se explica que los riesgos son la pérdida de dinero mediante depósitos o transferencias, robo de información personal o bancaria y el uso indebido de datos compartidos en chats o enlaces sospechosos.
Se recomienda desconfiar de ofertas de empleo que prometan dinero fácil o ingresos rápidos por actividades simples en internet, especialmente cuando soliciten depósitos previos o pagos para liberar supuestas ganancias.
La SSPC Sonora invita a la población a mantenerse informada y alerta para evitar ser víctima de este tipo de fraudes. Para orientación o reportes, la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad Cibernética al teléfono 800 77 242 37 o al correo electrónico reportes.ciber@sonora.gob.mx