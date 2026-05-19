Crece tensión laboral en la Unison tras protestas del STAUS en Hermosillo

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Académicos y estudiantes salieron a las calles para defender el derecho a huelga y denunciar presuntas irregularidades en el proceso de revisión salarial 2026

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 19/05/2026 04:33 PM.
En Sonora y editada el 19/05/2026 04:39 PM.