Crece tensión laboral en la Unison tras protestas del STAUS en Hermosillo

La Universidad de Sonora se encuentra en un punto de máxima tensión laboral con integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), acompañados por contingentes estudiantiles, que protagonizaron una jornada de protesta en Hermosillo, Sonora.
La movilización tuvo como ejes centrales la defensa del derecho constitucional a la huelga, la exigencia de justicia salarial y el rechazo a lo que califican como una “estrategia de intimidación y simulación” por parte de las autoridades universitarias y laborales.
El descontento detonó con fuerza tras la emisión de un comunicado oficial por parte del STAUS, donde el sindicato denuncia que la administración de la UNISON entregó tres oficios formales de declaración “extinta” la comisión negociadora, dando por concluido de forma unilateral el proceso de revisión salarial 2026.
¿Cómo es que mantienen abiertos en todo momento los canales de comunicación y al mismo tiempo extinguen a la comisión negociadora?, cuestiona el comunicado del STAUS, al evidenciar una contradicción en el discurso público de la Rectoría.
Otro de los aspectos es el incumplimiento de prestaciones, al reportar violaciones a cláusulas sensibles como guarderías, educación especial y la falta de afiliación a la seguridad social para profesores de asignatura, además el bloqueo judicial, al especificar que el gremio califica de ilegal la resolución del Primer Tribunal Laboral que ordenó archivar el expediente de emplazamiento a huelga, al acusar al juzgador de exigir requisitos inexistentes en la Ley Federal del Trabajo y violar el artículo 848 de dicha ley.
La jornada de protesta se trasladó de las aulas a las calles de la capital sonorense, donde la militancia del STAUS se plantó frente al Poder Judicial del Estado de Sonora para realizar un cierre simbólico del espacio, denunciar las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades del trabajo que buscan descarrilar el movimiento huelguista.