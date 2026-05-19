Gobierno de Sonora elimina adeudos vehiculares de más de cinco años

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, implementó el estímulo fiscal dirigido a contribuyentes con adeudos vehiculares mayores a cinco años.
Este beneficio contempla la reducción del 100 por ciento en derechos vehiculares, multas, recargos y gastos de ejecución correspondientes al año 2021 y anteriores, permitiendo que las y los ciudadanos únicamente cubran los últimos cinco años de adeudo.
Adicionalmente, en apoyo a la economía de las familias sonorenses, se habilitó la modalidad de pago por año, brindando a los contribuyentes mayor flexibilidad para ponerse al corriente de acuerdo con sus posibilidades económicas.
Los beneficios del decreto se aplicarán de manera automática al momento de realizar la revalidación vehicular en agencias y subagencias fiscales, así como a través del portal oficial de la Secretaría de Hacienda o en comercios y bancos autorizados. El único requisito es contar con licencia de conducir vigente del estado de Sonora.
El Gobierno de Sonora invita a la ciudadanía a aprovechar este estímulo fiscal, el cual permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
Para más información o asistencia, las y los contribuyentes pueden comunicarse al 800 312 7011, enviar mensaje vía WhatsApp al (662) 316 9734 o escribir al correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx. También pueden consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos.