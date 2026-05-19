Gobierno de Sonora elimina adeudos vehiculares de más de cinco años

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La Secretaría de Hacienda aplicará descuentos del 100% en multas, recargos y derechos anteriores a 2021 para facilitar la regularización de contribuyentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/05/2026 02:10 PM.
En Sonora y editada el 19/05/2026 02:11 PM.