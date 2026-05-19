Lorenia Valles respalda reforma para perfeccionar elección judicial en México

“México ha puesto el ejemplo a nivel mundial en materia de democracia, al elegir a las autoridades judiciales por voto popular a partir del 1 de junio de 2025, cuando 13 millones de mexicanas y mexicanosfueron a las urnas para decidir quiénes debíanrepresentarnos como jueces, magistrados y ministrosfederales y locales en la labor de impartición de justicia”, declaró la senadora Lorenia Valles.
Lo anterior tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de la iniciativa que, en los próximos días, presentará al Congreso de la Unión para modificar diferentes reglas del proceso de elección del Poder Judicial; entre ellas, la relativa a la fecha de la jornada electoral, que pasaría del del 6 de junio de 2027 al 4 de junio de 2028, para evitar que coincida con las elecciones intermedias.
La presidenta de la República tiene el compromiso de seguir democratizando el Poder Judicial. No solo en cuanto a la erradicación de los lujos y los privilegios de las y los funcionarios de este poder del Estado, sino con la elección de las personas juzgadoras por voto popular. Ya logramos que la Constitución reconociera dicho derecho de la gente, ya se llevó a cabo la primera elección judicial y, ahora, el objetivo es terminar de construir el sistema de justicia mexicano, aseguró.
En el mismo sentido, se busca simplificar el contenido de la boleta electoral, de tal forma que las ciudadanas y los ciudadanos voten únicamente por un juez y un magistrado por cada materia de especialidad.
Se prevé que la Cámara de Diputados analice primero la iniciativa de la presidenta y, de aprobarla, sea turnada al Senado de la República para continuar con el trámite legislativo. Nuestro objetivo es seguir perfeccionando este modelo democrático único en el mundo, para que la gente ejerza plenamente su derecho a elegir a sus jueces. Esta es la esencia de la reforma constitucional, concluyó.