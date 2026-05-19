Lorenia Valles respalda reforma para perfeccionar elección judicial en México

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La senadora destacó que el país se convirtió en referente mundial al elegir jueces y magistrados por voto popular, mientras respaldó la iniciativa de Claudia Sheinbaum para ajustar el proceso electoral judicial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/05/2026 01:15 PM.
En Sonora y editada el 19/05/2026 01:18 PM.