Sonora se ubica entre los estados con menor rezago educativo del país

El Estado de Sonora se posiciona en el cuarto lugar nacional entre las entidades con menor rezago educativo del país.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Sonora se consolida como una de las entidades con mejores indicadores educativos del país, al disminuir significativamente el analfabetismo, con 1.3% de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir, mientras que entidades como Guerrero, Puebla y Campeche registran porcentajes de 10.2, 5.7 y 4.9, respectivamente.
En ese sentido, se especifica que solo el 5.1% no concluyó la educación primaria y el 12.6% no terminó la secundaria.
En conjunto, estos indicadores colocan a Sonora con un rezago educativo de 19%, una de las cifras más bajas a nivel país, lo que ubica al estado en el cuarto lugar nacional con menor proporción de población en esta condición, solo por debajo de Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que estos resultados son producto del fortalecimiento de políticas públicas orientadas a garantizar que niñas, niños y jóvenes permanezcan en las aulas y cuenten con mayores oportunidades de desarrollo.
A través del programa Becas Sonora de Oportunidades, durante la presente administración estatal se han destinado 3 mil 666 millones 539 mil 077 pesos, con los que se han otorgado 606 mil 087 becas, la cifra más alta en la historia del Gobierno de Sonora.
Esta inversión histórica ha contribuido a reducir en 13% la deserción escolar en la entidad, permitiendo que miles de estudiantes continúen con su formación académica y construyan un mejor futuro.