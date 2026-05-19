Sonora se ubica entre los estados con menor rezago educativo del país

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La entidad ocupa el cuarto lugar nacional con mejores indicadores educativos, gracias a la reducción del analfabetismo y la deserción escolar, según datos del INEA

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/05/2026 10:57 AM.
En Sonora y editada el 19/05/2026 11:14 AM.