Vinculan a proceso a hombre por fingir robo violento en Hermosillo

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La FGJES informó que el imputado confesó haber inventado un “autorrobo” tras reportar falsamente el despojo de 227 mil pesos en la carretera a Bahía de Kino

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/05/2026 03:42 PM.
En Sonora y editada el 19/05/2026 03:48 PM.