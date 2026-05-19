Vinculan a proceso a hombre por fingir robo violento en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Adrián Emilio “N”, señalado como probable responsable del delito de uso indebido de números de emergencia, cometido en perjuicio de la seguridad pública, en Hermosillo.
Durante la audiencia, el Juez calificó de legal la detención realizada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), posteriormente el Agente del Ministerio Público formuló imputación y logró la vinculación a proceso del señalado.
La representación social solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada al considerar la existencia de riesgo para la comunidad; sin embargo, la defensa argumentó que el imputado cuenta con arraigo y condiciones de estabilidad, razonamientos que fueron considerados por el órgano jurisdiccional, determinándose medidas cautelares en libertad.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se originaron luego de que Adrián Emilio “N” realizara un reporte al número de Emergencias, donde afirmó haber sido víctima de un robo con violencia mientras circulaba sobre la Carretera Estatal 100, Hermosillo-Bahía de Kino, a la altura de la colonia La Montaña.
El reportante manifestó inicialmente que dos hombres armados con cuchillos abordaron su vehículo Dodge Durango color rojo y lo despojaron de 227 mil pesos en efectivo; no obstante, durante la intervención policial presentó inconsistencias y contradicciones en la narración de los hechos.
Los elementos de la PESP detectaron una actitud nerviosa e inusual por parte del denunciante, quien posteriormente reconoció de manera espontánea haber planeado un “autorrobo”, admitiendo que la camioneta no era de su propiedad y que había inventado el reporte debido a la presión derivada de una deuda económica que mantenía con un conocido.
El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público a las 23:36 horas del pasado 13 de mayo por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, integrándose posteriormente la carpeta de investigación correspondiente.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera que el uso indebido de líneas de emergencia constituye una conducta que afecta la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y pone en riesgo la atención oportuna de situaciones reales que comprometen la integridad de la población.