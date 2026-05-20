Realiza IMSS Sonora tercera procuración de órganos del año en Hermosillo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora concretó la tercera procuración de órganos este año, al obtener un hígado y dos riñones para ofrecer una mejor calidad de vida a los receptores.
El coordinador de donación de órganos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 del IMSS en Hermosillo, Raúl Pereida León, destacó que en esta ocasión el donador fue un padre de familia de 43 años.
La familia del señor aceptó la donación de órganos, una decisión de mucha valentía en momentos difíciles, gracias a ello pacientes en lista de espera tendrán otra oportunidad de vida, subrayó.
Previo a la intervención quirúrgica, personal del hospital y familiares le rindieron un homenaje al donador a través del “Pasillo de la vida”, donde los presentes lo despidieron con aplausos camino al quirófano.
Para ser donador voluntario, cualquier persona interesada puede registrarse en la página del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) www.gob.mx/cenatra o en el portal del IMSS www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.