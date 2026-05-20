Realiza IMSS Sonora tercera procuración de órganos del año en Hermosillo

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Un hígado y dos riñones fueron procurados en el HGZ No. 14 del IMSS para beneficiar a pacientes en lista de espera, tras la decisión altruista de la familia de un donador de 43 años

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/05/2026 10:55 AM.
En Sonora y editada el 20/05/2026 11:23 AM.