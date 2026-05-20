Reporta Sonora reducción histórica del 62% en homicidios diarios

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El Gobierno del Estado destacó avances en seguridad al cierre de abril de 2026, con disminución en homicidios dolosos, delitos de alto impacto y fortalecimiento de corporaciones policiales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/05/2026 10:36 AM.
En Sonora y editada el 20/05/2026 10:55 AM.