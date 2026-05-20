Reporta Sonora reducción histórica del 62% en homicidios diarios

Con un enfoque integral para la tranquilidad de las familias sonorenses, y una estrategia firme, coordinada y alineada a la política nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de Sonora presentó los resultados del cierre de abril en materia de seguridad, destacando una reducción histórica del 62 por ciento en el promedio de homicidios diarios de 2021 a 2026, y delitos de alto impacto.
Estos resultados son reflejo del trabajo sostenido del Gabinete de Seguridad Estatal que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño con participación de los tres órdenes de gobierno. Durante el informe se destacó el reposicionamiento del estado en el contexto nacional: al recibir la administración, Sonora ocupaba el cuarto lugar en homicidios dolosos y actualmente se ubica en el lugar 14, como resultado del trabajo conjunto de las instituciones de seguridad.
El mandatario sonorense indicó que la estrategia estatal, alineada con la política nacional ha logrado una reducción histórica en homicidios dolosos: en septiembre de 2021, al inicio de la administración, Sonora registraba un promedio de 4.87 homicidios diarios, mientras que al cierre de abril de 2026 el promedio descendió a 1.83, lo que representa una disminución del 62 por ciento, es decir, tres homicidios menos por día.
Uno de los pilares de esta estrategia ha sido el fortalecimiento institucional con más de 700 patrullas incorporadas y nuevos policías. En 2021 se contaba con 850 policías estatales y actualmente se dispone de alrededor de 2 mil elementos, gracias a la puesta en marcha de la Universidad de la Seguridad Pública del Estado, de donde han egresado mil 633 cadetes. La meta es cerrar 2027 con 2 mil 424 elementos, con un avance de 67.37 por ciento y 425 cadetes actualmente en formación, además de mil 456 solicitudes de ingreso y 550 aspirantes listos para incorporarse en próximas generaciones.
Hemos incrementado el sueldo de los policías estatales, somos ahora la policía mejor pagada del país. Iniciamos con 850 elementos, tenemos ahora dos mil; esto significa que hemos más que duplicado el presupuesto destinado al personal de seguridad pública. Por 12 años la Policía Estatal tuvo 850 elementos, entre los que estaban y los que salían era la misma; ahora hay una carrera policial, subrayó el gobernador Durazo Montaño.
En cuanto a delitos de alto impacto, el comparativo de enero a abril de 2025 frente al mismo periodo de 2026 muestra resultados positivos: 18 por ciento menos en secuestro extorsivo, 35 por ciento menos en extorsión y una reducción global de 30 por ciento en robos con violencia, destacando el robo a negocio con 59 por ciento menos, robo a transeúnte con 45 por ciento menos, robo a casa habitación con 30 por ciento menos y robo de vehículo con 19 por ciento menos.