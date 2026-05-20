Unison abre diálogo directo con STAUS para buscar salida a la huelga académica

La administración de la Universidad de Sonora (Unison) dio a conocer este día que, si bien la etapa formal de las mesas de negociación ha concluido jurídicamente, los canales de comunicación institucionales permanecen abiertos.
A la par, abrió la posibilidad de un encuentro directo entre la rectora Dena María Jesús Camarena Gómez y el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS), Cuauhtémoc Niebla Cota, para destrabar el conflicto que mantiene paralizadas las actividades académicas.
A través de un comunicado oficial, la Unison precisó que el proceso formal de negociación correspondiente a la Revisión Salarial 2026 concluyó desde el punto de vista legal tras el archivamiento del emplazamiento a huelga promovido por el sindicato.
“Esta resolución establece un contexto legal distinto al de una negociación activa dentro de un procedimiento de huelga vigente”, aclaró la autoridad universitaria.
Bajo este nuevo escenario, la institución puntualizó que cualquier intercambio de propuestas deberá canalizarse a través de mecanismos institucionales formales, tales como oficios debidamente requisitados y el uso del correo electrónico institucional.
A pesar del cierre de las mesas colectivas, la Unison manifestó su total disposición para que se concrete una reunión bilateral entre la rectora y el líder del STAUS. El objetivo de este encuentro sería revisar con precisión los alcances de los ofrecimientos económicos y prestacionales presentados por la universidad desde el pasado 14 de mayo.
La casa de estudios hizo un espacio para reconocer y agradecer la intervención del Gobierno del Estado de Sonora en materia de cooperación, con el interés del ejecutivo estatal para fungir como facilitador del entendimiento en el objetivo común de coadyuvar en la búsqueda de condiciones que permitan recuperar a la brevedad la normalidad universitaria en beneficio de los estudiantes, la planta laboral y la sociedad sonorense.
Argumentaron que las demandas contractuales y salariales aún requieren de respuestas que satisfagan a la base trabajadora, por lo que, el sindicato insistió en que el movimiento sigue firme y en espera de que el diálogo directo con las autoridades universitarias rinda frutos tangibles antes de levantar las banderas rojinegras.
La Universidad de Sonora reiteró su llamado a los académicos a privilegiar el entendimiento y a realizar una valoración objetiva de las propuestas que siguen vigentes sobre la mesa, con la finalidad de avanzar hacia una solución que sea tanto responsable como sostenible financieramente para la institución.