Unison abre diálogo directo con STAUS para buscar salida a la huelga académica

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La Universidad de Sonora informó que, aunque la etapa legal de negociación concluyó, mantiene abiertos los canales institucionales y contempla una reunión entre la rectora y el líder sindical para destrabar el conflicto

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 20/05/2026 04:04 PM.
En Sonora y editada el 20/05/2026 04:05 PM.