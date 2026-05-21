Avanza rehabilitación de carreteras en Sonora y genera expectativa por mayor seguridad vial

Las obras de rehabilitación y modernización de carreteras federales libres de peaje que se realizan en Sonora con una inversión conjunta de mil 632 millones de pesos comienzan a generar expectativas positivas entre la ciudadanía, al considerar que mejorarán la seguridad vial y facilitarán el traslado de familias, transportistas y comerciantes en distintas regiones del estado.
Como parte de estas acciones, los gobiernos de Sonora y México llevan a cabo trabajos de conservación en mil 600 kilómetros de la red carretera federal libre de peaje, además de rehabilitación de puentes y bacheo en tramos estratégicos.
Alma Leticia Moreno, residente de Ímuris, señaló que las mejoras representan un beneficio directo para quienes utilizan diariamente las carreteras, principalmente transportistas y personas que viajan constantemente por trabajo o motivos familiares. Indicó que una mejor infraestructura carretera permitirá trayectos más seguros y cómodos, además de contribuir a disminuir riesgos de accidentes.
Me parece perfecto y es un gran beneficio para todos los que usamos las carreteras día a día, más para los comerciantes, transportistas, los camiones, y para nosotros los ciudadanos comunes porque es muy importante la seguridad, la seguridad en las carreteras, y pues nos vamos a ver beneficiados y le agradecemos al gobernador por esta iniciativa, y apoyarlo en todo lo que podamos como ciudadanos, a nosotros nos toca tener precaución al manejar por las carreteras para que no ocurran accidentes, y pienso yo que esta iniciativa del gobernador nos va a beneficiar mucho a todas las personas, muchas gracias por eso, señaló.
Me parece muy bien porque así se van a evitar tantos accidentes que han pasado por lo mismo, por los baches, porque las carreteras no están bien, me parece muy bien que el gobernado haya tomado esa decisión de arreglar las carreteras, para beneficio de Cananea como de Ímuris, como los que van para otros lados, me parece muy bien, señaló.
Me parece formidable ese proyecto que va a presentar el gobernador, porque hay demasiadas imperfecciones en las carreteras ahorita, y demasiados accidentes, ya ha cobrado muchas vidas, esta carretera que va a Cananea, es demasiado, y de Cananea a Agua Prieta, los baches que hay, las curvas como están, pero para mí mis felicitaciones por este proyecto nuevo que han estado llevando a cabo, me parecen formidables los trabajos que están llevando a cabo tanto el señor gobernador como ustedes aquí, dijo.
Está muy bien porque hace falta una buena reparación en carreteras, para que los sonorenses puedan trasladarse más a gusto y no dañar sus carros en baches, y que todos puedan viajar cómodos y evitar accidentes también, comentó.