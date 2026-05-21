Avanza rehabilitación de carreteras en Sonora y genera expectativa por mayor seguridad vial

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Las obras de conservación y modernización en mil 600 kilómetros de la red federal libre de peaje buscan mejorar la movilidad, reducir accidentes y fortalecer la conectividad entre municipios y regiones del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/05/2026 09:49 AM.
En Sonora y editada el 21/05/2026 10:10 AM.