Descartan riesgo significativo por brote de Ébola en Sonora

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La Secretaría de Salud Pública del Estado informó que el riesgo de transmisión es casi nulo en la entidad, ya que no existen casos en México ni condiciones para la propagación del virus

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/05/2026 12:35 PM.
En Sonora y editada el 21/05/2026 12:37 PM.