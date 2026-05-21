Descartan riesgo significativo por brote de Ébola en Sonora

La Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora (SSP) informó que el riesgo por Ébola en Sonora es casi nulo, ante el brote reportado en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.
La dependencia explicó que actualmente no hay casos de Ébola en México ni existen condiciones para que esta enfermedad se transmita en Sonora, por lo que la población puede mantenerse tranquila e informada.
La SSP señaló que mantiene vigilancia epidemiológica permanente y revisa todos los días la información emitida por organismos internacionales de salud, para dar seguimiento a este brote y actuar de manera oportuna en caso de ser necesario.
De acuerdo con reportes internacionales, los casos se concentran en zonas específicas de la República Democrática del Congo. Además, el riesgo de que el virus se propague fuera de esa región se considera bajo.
La dependencia recordó que el Ébola no se transmite por el aire, sino por contacto directo con fluidos corporales de personas enfermas o con superficies contaminadas. Por ello, la posibilidad de que exista transmisión en Sonora es muy baja.
Finalmente, la SSP hizo un llamado a la ciudadanía a informarse solo por canales oficiales y evitar compartir información no verificada. Reiteró que, hasta el momento, el riesgo para Sonora por este brote internacional de Ébola es casi nulo.