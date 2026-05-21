Lorenia Valles reconoce labor de psicólogos y destaca su papel en la salud mental en México

En el marco del Día de la Psicóloga y del Psicólogo en México, la senadora Lorenia Valles reconoció la labor de las y los profesionales de la psicología en el país, pues contribuyen a la salud mental de la población, al bienestar social, así como a la generación de entornos más empáticos, solidarios y pacíficos.
En las últimas décadas, la función de las y los psicólogos ha cobrado mayor relevancia pública debido a la visibilización de diferentes trastornos de salud mental, como el estrés, la ansiedad, la depresión y los relacionados con el neurodesarrollo, que vulneran el bienestar físico, emocional y social. Su trabajo ha sido importante para acompañar a las personas que viven con algún trastorno y ayudarles a canalizar sus emociones positivamente, dijo la legisladora.
En la Cuarta Transformación, la salud es un derecho y no un privilegio. A diferencia de gobiernos anteriores, hoy se invierten más recursos públicos en hospitales, equipamiento, medicamentos y, desde luego, la contratación de trabajadoras y trabajadores de la salud. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció la salud mental de las juventudes como una prioridad de su gobierno, a través de la nueva estrategia de salud mental ‘ABC de las emociones’, mencionó.
En toda política de salud mental, las y los profesionales de la psicología son actores indispensables. En el Senado de la República estoy impulsando una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para implementar acciones de salud mental en el sistema educativo nacional, de tal forma que las y los estudiantes cuenten con acompañamiento profesional y herramientas para fortalecer sus habilidades socioemocionales, concluyó Valles Sampedro.
En toda política de salud mental, las y los profesionales de la psicología son actores indispensables. En el Senado de la República estoy impulsando una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para implementar acciones de salud mental en el sistema educativo nacional, de tal forma que las y los estudiantes cuenten con acompañamiento profesional y herramientas para fortalecer sus habilidades socioemocionales, concluyó Valles Sampedro.