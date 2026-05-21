Lorenia Valles reconoce labor de psicólogos y destaca su papel en la salud mental en México

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En el marco del Día de la Psicóloga y del Psicólogo, la senadora subrayó la importancia de estos profesionales en el bienestar emocional y social, además de impulsar acciones para fortalecer la atención en salud mental

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/05/2026 08:36 AM.
En Sonora y editada el 21/05/2026 08:38 AM.