Sonora fortalece su liderazgo industrial con inversión de 725 millones de pesos

...

La inversión anunciada por el gobernador Alfonso Durazo será destinada a modernizar una planta en Hermosillo con nueva maquinaria y equipo de alta precisión; GE Aerospace mantiene una apuesta que supera los mil 200 millones de pesos en la entidad entre 2025 y 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/05/2026 08:38 AM.
En Sonora y editada el 21/05/2026 08:47 AM.