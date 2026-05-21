Sonora fortalece su liderazgo industrial con inversión de 725 millones de pesos

Sonora se sigue posicionando a nivel nacional e internacional como una entidad en la que las industrias confían para expandir sus operaciones, así lo informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al dar a conocer una inversión de 725 millones de pesos por parte de la empresa GE Aerospace para su planta en Hermosillo.
El mandatario estatal explicó que esta inversión se destinará a la adquisición de nueva maquinaria, herramientas, y equipos de alta precisión en la planta industrial para fortalecer la capacidad productiva, eficiencia y estándares de calidad, además de mejoras en las instalaciones en beneficio de las y los trabajadores.
Mencionó que esta inversión viene a fortalecer la competitividad del sector aeroespacial en la entidad, impulsando empleos especializados, innovación tecnológica y desarrollo económico para la entidad. Entre 2025 y 2026, la empresa GE Aerospace ha destinado una inversión de más de 1,200 millones de pesos en Sonora.
Este anuncio posiciona a Sonora como referente nacional en atracción de inversión y crecimiento industrial. Siempre he dicho que mi gobierno será un facilitador de la inversión que genere bienestar en favor de las y los sonorenses, a través de la generación de empleos bien remunerados, indicó.