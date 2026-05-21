STAUS mantiene diálogo abierto, pero ratifica continuidad de la huelga en la Unison

En un nuevo capítulo del conflicto laboral que mantiene paralizada a la Universidad de Sonora, el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS) endureció su postura frente a las autoridades universitarias.
A través de un oficio formal enviado este 20 de mayo a la Rectora Dena María Jesús Camarena Gómez, el Secretario General del sindicato Cuauhtémoc Nieblas Cota, ratificó que la huelga continúa legal y formalmente vigente, desmintiendo cualquier intento de dar por concluido el movimiento.
El documento surge en un contexto de alta tensión y busca fijar la postura oficial de la base trabajadora frente a las recientes acciones de la administración, las cuales el sindicato califica como una muestra de “cerrazón oficial”.
Como parte de los ejes clave del posicionamiento sindical, el oficio enviado a la Rectoría puntualiza tres argumentos centrales que sostienen la continuidad del movimiento huelguista, al precisar que la huelga no ha terminado, la decisión de las bases y la falta de voluntad política.
El sindicato aclaró de manera tajante que el archivo local del expediente no frena ni concluye las negociaciones de fondo, al denunciar que dicho procedimiento estuvo plagado de irregularidades jurídicas y confirmó que actualmente existe un juicio de amparo ya admitido por los tribunales federales, lo que mantiene el estatus legal de la huelga.
El dirigente sindical Cuauhtémoc Nieblas recordó a la autoridad universitaria que la propuesta económica de la institución fue rechazada de manera contundente y mayoritaria por más de mil docentes el pasado 14 de mayo, al enfatizar que las decisiones emanadas de la Asamblea General responden al legítimo descontento de la planta docente ante la falta de respuestas dignas a sus demandas.
Ante el señalamiento de falta de voluntad política, la dirigencia sindical señaló directamente a la administración por negarse a asistir a las reuniones de negociación en la sede alterna propuesta por el sindicato, cuya postura solo demuestra el desinterés de la Rectoría por destrabar el conflicto que afecta a la comunidad universitaria.
A pesar de los desencuentros y los señalamientos de presión institucional, el STAUS reiteró que mantiene las puertas abiertas al diálogo y a la negociación. Sin embargo, advirtieron que para regresar a las mesas de trabajo es indispensable que existan condiciones reales para construir acuerdos serios y respuestas concretas que verdaderamente respeten y dignifiquen los derechos de las y los trabajadores académicos.