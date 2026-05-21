STAUS mantiene diálogo abierto, pero ratifica continuidad de la huelga en la Unison

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El sindicato de académicos reiteró que el movimiento sigue legalmente vigente y aseguró estar dispuesto a retomar negociaciones, siempre que existan condiciones reales y voluntad para alcanzar acuerdos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 21/05/2026 02:58 PM.
En Sonora y editada el 21/05/2026 02:59 PM.