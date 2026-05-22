Aprueba Congreso de Sonora reformas en justicia, austeridad y protección de derechos

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Durante sesión extraordinaria, diputados avalaron iniciativas en materia de austeridad republicana, violencia contra las mujeres, uso de la fuerza pública y protección a niñas, niños y adolescentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/05/2026 06:45 PM.
En Sonora y editada el 22/05/2026 06:47 PM.