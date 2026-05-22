Aprueba Congreso de Sonora reformas en justicia, austeridad y protección de derechos

En sesión extraordinaria, el Congreso de Sonora aprobó diversas reformas e iniciativas en materia de austeridad republicana, acceso a la justicia, protección de niñas, niños y adolescentes, combate a la violencia contra las mujeres y regulación del uso de la fuerza pública, además de turnar a comisión una iniciativa sobre inclusión, así como la creación de una nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Sonora. Asimismo, rindió protesta el ciudadano Eduardo Quiroga Jiménez como diputado integrante de la 64 Legislatura.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) sometió a consideración la reforma a la Constitución local en materia de austeridad republicana, mediante límites al presupuesto del Congreso local, reducción de regidurías municipales, regulación salarial de autoridades electorales y fortalecimiento de los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
Por su parte, la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS) leyó la Ley de Mecanismos de Solución de Controversias para el Estado de Sonora, que establece un nuevo marco jurídico para fortalecer la mediación, conciliación y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos en Sonora, con el fin de agilizar la impartición de justicia y fomentar acuerdos entre las partes.
A continuación, la diputada Karina María Olivares Rábago (PES) presentó una modificación a las disposiciones que regulan la actuación de las instituciones policiales en el uso de la fuerza pública, buscando fortalecer principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
La diputada Marcela Valenzuela Nevárez (Morena) presentó el decreto que adiciona diversas disposiciones a la Le de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de evitar la revictimización de este sector a través de su mínima intervención en procesos judiciales.
Enseguida, la diputada Claudia Zulema Bours Corral (PVEM) presentó el decreto de reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos de Sonora, mediante el cual se tipifica el acecho como delito cuando exista hostigamiento, vigilancia o contacto reiterado.
La diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) presentó el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora para establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia para personas sordas y con discapacidad auditiva, mediante la incorporación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.