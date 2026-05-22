Aseguran más de 102 kilos de droga y armamento en operativo en Atil

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Elementos de la Guardia Nacional, AMIC y Ejército Mexicano decomisaron diversas sustancias ilícitas, armas, equipo táctico y vehículos, además de detener a una persona en la zona

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/05/2026 02:03 PM.
En Sonora y editada el 22/05/2026 02:06 PM.