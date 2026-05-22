Aseguran más de 102 kilos de droga y armamento en operativo en Atil

Como resultado de labores de coordinación e inteligencia, elementos de la Guardia Nacional, AMIC y del Ejército Mexicano realizaron el aseguramiento de más de 102 kilogramos de distintas drogas, además de armamento, equipo táctico y vehículos, en inmediaciones de la comunidad de Atil, Sonora.
La acción se llevó a cabo derivado de información militar central, lo que permitió concretar dos aseguramientos en la zona, donde también fue detenida una persona.
Entre la droga asegurada se encuentran diversas sustancias como fentanilo en polvo, fentanilo en pastillas, metanfetamina, goma de opio, heroína y cocaína, con un peso superior a los 102 kilogramos.
Asimismo, las fuerzas de seguridad decomisaron seis armas largas, 30 cargadores, dos chalecos antibalas, un casco y dos vehículos.
Con estas acciones, las fuerzas federales refrendan su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en Sonora.