Entregan obras hidráulicas para fortalecer producción rural en Bácum

Fortalecer la actividad productiva y garantizar el acceso al agua en las comunidades rurales es prioridad para el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), entregó obras del Programa de Captación, Almacenamiento y Distribución de Agua en el municipio de Bácum.
El Gobierno de Sonora destacó que estas acciones representan un respaldo a las familias del sector rural y productivo, mediante la entrega de ocho perforaciones de pozos y diez equipamientos hidráulicos, con una inversión de un millón 398 mil pesos, con lo que se busca mejorar el aprovechamiento del agua y brindar mayor certidumbre a quienes viven del campo y la ganadería.
La titular de Sagarhpa, Celida López Cárdenas, reconoció el compromiso y la sensibilidad del gobernador Alfonso Durazo para impulsar obras que transforman la vida de las comunidades, especialmente en momentos donde la crisis hídrica provocada por el cambio climático representa grandes retos para Sonora.
Durante el evento, el presidente municipal de Bácum, Juan de Dios Jocobi Cuevas, reconoció el trabajo coordinado con el Gobierno de Sonora para impulsar infraestructura que fortalezca la actividad agropecuaria y mejore las condiciones de vida de las comunidades rurales del municipio.
Gracias al alcalde Juan de Dios Jocobi Cuevas, al gobernador tradicional yaqui Narciso Valenzuela Flores y al secretario Martín Valencia Cruz por su colaboración. Con la visión del gobernador Alfonso Durazo, entregamos ocho pozos de abrevadero y diez equipamientos solares en Loma de Bácum para fortalecer la ganadería de la comunidad, señaló López Cárdenas.