Entregan obras hidráulicas para fortalecer producción rural en Bácum

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El Gobierno de Sonora destinó más de 1.3 millones de pesos en perforación de pozos y equipamiento hidráulico para mejorar el acceso al agua y respaldar a familias del sector agropecuario

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/05/2026 12:22 PM.
En Sonora y editada el 22/05/2026 12:27 PM.