Impulsa Sonora obras estratégicas en infraestructura, movilidad y medio ambiente

Con acciones integrales que priorizan el bienestar social, la conectividad regional y la protección del entorno, el Gobierno de Sonora impulsa una serie de obras estratégicas con inversiones históricas que transforman espacios públicos, fortalecen vialidades clave y consolidan proyectos ambientales de alto impacto en la entidad.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño enfatizó que, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), avanza la modernización del Parque Ostimuri, en Cajeme, con una inversión de 100 millones de pesos y un avance del 65 por ciento, que contempla el mejoramiento del acceso principal, plataformas para atracciones como rueda de la fortuna panorámica, barco vikingo y carrusel infantil, además de la rehabilitación del tobogán y ampliación de alberca, construcción de baños, teatro al aire libre, iluminación y recuperación de espacios emblemáticos como el tren, mini golf y carros chocones.
En el norte del estado, el Gobierno de Sonora avanza con obras prioritarias en la avenida Tecnológico, en Nogales, donde previamente se construyó un conducto pluvial y se pavimentó un tramo de 1.8 kilómetros con inversión de 580 millones de pesos. Actualmente se preparan nuevas acciones, incluyendo la construcción de 100 metros adicionales de obra hidráulica a cielo abierto y un puente que incrementará la seguridad vial, con una inversión estimada de 46 millones de pesos, además de contemplar la construcción del represo Las Granjas por 160 millones de pesos.
Como parte del fortalecimiento a la movilidad y el turismo regional, el gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que se mantiene en marcha la modernización de la carretera Hermosillo–Kino, con una inversión de 500 millones de pesos y un avance del 25 por ciento, donde ya se registran trabajos en terracerías, despalmes e inicio de pavimentos. La obra contempla carriles de 3.50 metros de ancho, drenaje, señalamientos y rehabilitación integral para mejorar la conectividad hacia uno de los destinos turísticos más importantes del estado.
En materia ambiental, la administración estatal ha impulsado el rescate del Centro Ecológico de Sonora, con la rehabilitación del aviario mediante una inversión de casi 2.5 millones de pesos, además de destinar 5.8 millones de pesos en mantenimiento general, infraestructura, equipamiento y transporte, fortaleciendo la conservación de especies como el águila calva, berrendo sonorense, jaguar y codorniz mascarita, con monitoreos en coordinación con instituciones y comunidades.
Asimismo, la Clínica de Bienestar Animal reporta resultados concretos: en su primer mes realizó 859 esterilizaciones y brindó mil 780 servicios de salud animal, mientras que su unidad móvil ha recorrido más de 17 municipios en seis meses, ofreciendo cerca de mil esterilizaciones y más de 4 mil 215 acciones integrales de salud, reflejando una política pública con enfoque de cuidado y responsabilidad social.