Impulsa Sonora obras estratégicas en infraestructura, movilidad y medio ambiente

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Con inversiones millonarias en Cajeme, Nogales, Hermosillo y proyectos ambientales, el Gobierno de Sonora avanza en acciones para fortalecer conectividad, espacios públicos, conservación y bienestar social

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/05/2026 12:29 PM.
En Sonora y editada el 22/05/2026 12:32 PM.